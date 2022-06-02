Это варварская война, - Меркель впервые за многие месяцы выразила солидарность с Украиной, - Reuters

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель впервые после месяцев молчания выразила солидарность с Украиной, страдающей от полномасштабного нападения РФ.

Свою позицию она озвучила на мероприятии в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Меркель назвала войну "варварской" и заявила, что поддерживает усилия, которые нынешнее немецкое правительство прилагает, чтобы ее прекратить.

"Моя солидарность – с Украиной", - подчеркнула она.

Сразу после вторжения Российской Федерации в Украину в феврале экс-канцлер публично осудила действия Москвы. Но после этого она замолчала на несколько месяцев, вызвав этим удивление и критику в свой адрес.

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Актер Ульрих Маттес, друг Меркель, защищал ее, сказав журналу Stern на этой неделе, что война беспокоит ее, но она не хочет вмешиваться. "Я подозреваю, что она не хочет быть своего рода второстепенным канцлером", - цитируют его слова.

Ранее Меркель вызвала критику со стороны США и других за поддержку запланированного газопровода "Северный поток-2", предназначенного для доставки российского газа в Германию. Преемник Меркель Олаф Шольц закрыл проект.

Она также отмечала необходимость продолжить общение с президентом России Владимиром Путиным даже после оккупации Крыма и войны на востоке Украины.

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Некоторые другие немецкие политики, в том числе бывший министр иностранных дел Зигмар Габриэль, признали, что политика примирения с Россией, возможно, была слишком оптимистичной.