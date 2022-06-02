Украина должна победить, - глава МИД Германии Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок ясно заявила, что хотела бы победы Украины в войне, которую против нее ведет Россия.

Об этом она сказала во время эфира ZDF, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Бербок спросили о более осторожной формулировке канцлера Олафа Шольца о том, что Россия не должна выиграть войну. "Я говорю, что то, что говорит канцлер, правда", - сказала она.

"Конечно, Россия должна не выиграть эту войну, а стратегически ее проиграть. Россия нарушает международное право. Они хотят разрушить мир в Украине. Поэтому Украина ни при каких условиях не должна проиграть – это значит, что Украина должна победить", - отметила она.

Как отмечается, во время дебатов Шольц вновь выразил осторожность по поводу внешнеполитических целей Германии в войне. Цель федерального правительства состоит в том, чтобы президент России "не выиграл" захватническую войну, которую он начал против Украины, сказал он.

"Наша цель – чтобы Украина смогла защититься и была успешной", – добавил он.

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