Войска РФ продолжают обстреливать Харьков и область, есть жертвы. Враг сосредоточен на обороне и удержании позиций в регионе, - Синегубов

Минувшей ночью российские оккупанты обстреляли Киевский и Слободской районы Харькова.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на Салтовке снаряд попал в здание школы. Погибла 1 женщина, 1 человек получил ранение. Еще три женщины, находившиеся в школе, спасены сотрудниками ГСЧС.

Еще 2 мирных жителя Харькова получили ранения в результате дневных обстрелов.

"Кроме того в течение минувших суток оккупанты обстреливали с.Циркуны Харьковского района. 1 человек получил ранения. Россияне также били по г.Чугуев, с.Коробочкино и пгт Клугино-Башкировка Чугуевского района. 4 мирных жителей получили ранения", - отмечает глава региона.

Синегубов также сообщает, что на территории области продолжаются боевые действия. На Харьковском и Изюмском направлениях враг в основном сосредоточен на обороне и удержании оккупированных территорий. Все попытки атаковать со стороны россиян безуспешны. Наши военные продолжают наносить врагу потери.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошлые сутки в результате обстрелов на Харьковщине погибли 4 человека, 7 получили ранения, - Синегубов

"Верим в нашу победу и помогаем ВСУ! Слава Украине!" - резюмирует он.