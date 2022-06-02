Альтернативы "Газпрому" нет, - Венгрия

Венгрия пока не видит альтернативы "Газпрому" в поставках газа.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"85% потребляемого газа в Венгрии приходится на российский. Это связано с инфраструктурой и наличием газа. Поэтому мы к этому вопросу подходим прагматично", – сказал Сиярто во время Бакинского энергетического форума в четверг.

Министр подчеркнул, что пока не будет расширена пропускная способность газопровода TANAP (проходит из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе, мощность - 16 млрд кубометров в год. - Ред.), об альтернативе говорить не приходится.

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"Пока не будет увеличена пропускная способность трубопровода ТANAP и не вложены инвестиции, альтернативные источники поставки для нас кажутся нереальными", - добавил он.