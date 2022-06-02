Тайвань запретил экспорт чипов в РФ и Беларусь

Министерство экономики Тайваня ограничивает продажи процессоров на частоту менее 25 МГц в Россию и Беларусь в ответ на вторжение в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Taiwan News.

"На этой неделе Министерство экономики Тайваня опубликовало список стратегических высокотехнологичных товаров, запрещенных к экспорту в Россию и Беларусь. В министерстве заявили, что экспорт этих высокотехнологичных товаров также будет запрещен в Беларусь, поскольку она может помочь России обойти санкции.

Компаниям из двух стран теперь запрещено покупать микропроцессоры или микросхемы тайваньского производства, которые имеют какие-либо из следующих характеристик: скорость производительности 5 гигафлопс или выше; тактовая частота электронного компонента более 25 МГц; один или более портов и интерфейсов обеспечивает скорость передачи данных между компонентами 2,5 МБ/с или более; более 144 контактов, или если основное время задержки распространения сигнала при переключении менее 0,4 наносекунд", - говорится в сообщении.

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Кроме того, Тайвань больше не будет продавать оборудование для производства чипов этим странам. Это включает в себя оборудование для выравнивания и экспонирования для производства пластин, сканеры и сканирующие электронные микроскопы.