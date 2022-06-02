Два человека погибли и двое получили ранения в результате обстрела Николаева 1 июня, - ОВА

В результате обстрела Николаева российскими оккупантами 1 июня погибли два человека. Еще два человека получили ранения.

Об этом в Facebook сообщает Николаевская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Днем 1 июня российские оккупанты обстреляли жилые кварталы в двух районах города. Повреждены две многоэтажки, четыре частных дома и хозяйственные здания. Два человека погибли, еще двое получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрелов был поврежден газопровод.

"Без газа осталось 80 абонентов. По другому адресу из-за обстрела произошел прорыв водопровода. В ближайшие дни ремонтные бригады все отработают. Также после обстрела часть горожан осталась на несколько часов без света, сейчас энергетики оперативно все отремонтировали", - добавили в ОВА.

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