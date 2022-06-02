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Россия может ответить на поставки американского оружия массовым обстрелом Украины, - NYT

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Россия может ответить на поставки американского оружия массовым обстрелом Украины, - NYT
Из-за поставок нового вооружения Украину может ожидать массированный обстрел со стороны России.

Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По данным издания, "моментом истины" будет следующий массированный ракетный обстрел территории Украины со стороны России, после которого станет понятно, сможет ли Киев удержаться и не наносить ответный удар по территории РФ.

"США заявили, что по территории России удары не будут наноситься (и это повторил вчера Зеленский). Но в Украине есть территории, которые Москва считает своими (Крым) или юридически признала (Донбасс). Что будет, если удары новым оружием Украина начнет наносить вглубь этих территорий, непонятно. Теоретически это может вызвать эскалацию", - говорится в статье.

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Топ комментарии

  • Kristobal Juan
    NYT оплатили из РФ дешевую статью. Какая еще может быть эскалация от РФ в нынешней войне ? Они пустили в ход все свои козыри.
  • Bodalux
  • VOLVO XC 70
    АГА! А сегодня в 5 утра- что было по Украине- "утрення гимнастика" или "музыкальный киоск"??!! сирены.... ракеты старт 8 калибров с моря сразу.. вченра вечером также... а до этого начиная с 24 февраля что было..... да и сама война началась именно с прилетов ракет по всей Украине в 4 утра и что это было какое оружие, поставки кого и чего- так взбесили Россиию и лично Путина?! иностранные СМИ все больше и больше становятся или придурковатыми или проплаченными рупорами ***********...проститутки короче...
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