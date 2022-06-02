Общие боевые потери РФ с начала войны - около 30 850 человек, 210 самолетов, 175 вертолетов, 1363 танка и 3354 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 2 июня потери личного состава противника составляют около 30 850 человек.