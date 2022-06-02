Передавал координаты для обстрелов и данные о перемещении ВСУ: В Сумской области задержали мужчину, который сотрудничал со спецслужбами РФ

Мужчина, который передавал информацию о перемещении ВСУ российским оккупантами, задержан в Сумской области.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным прокуратуры, мужчина с первых дней войны начал сотрудничать с представителем спецслужбы РФ. Он передавал ему информацию о перемещении военных Вооруженных сил Украины, а также предоставлял координаты для обстрелов населенных пунктов одной из громад.

Мужчина задержан и ему сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины), решается вопрос об избрании меры пресечения.

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