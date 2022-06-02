Легендарный танцор Барышников обратился к Путину: Ваш русский мир умрет от своих страхов

74-летний танцовщик Михаил Барышников обратился к президенту РФ Владимиру Путину и заявил, что "русский мир" умрет от страха.

Барышникова возмутило блокирование сайта проекта "Настоящая Россия", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское оппозиционное издание "Медуза".

Приводим его обращение к Путину полностью.

"Ваши дворовые с перепуга приказали заблокировать наш веб-сайт - веб-сайт "Настоящей России". Их страх понятен. Нам же он придает уверенность в своей правоте.

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Как и раньше, когда в моем детстве ваши тонкошеие предшественники мне, сыну русского офицера в Латвии, назначили роль оккупанта, она не прилипла. Я выучил латышский язык, а с 26 лет, навсегда отвергнув роли, назначаемые вашими учителями, вот уже почти полвека проживаю человеком свободного мира! И меня все еще называют русским. И русским писателем называют моего друга Бориса Акунина, и русским экономистом — Сергея Гуриева. Такие, как мы, принесли больше чести русскому миру, чем все ваше неточное высокоточное оружие.

Вашему русскому миру - миру страха, миру, сжигающему учебники украинского языка, не бывать, пока есть мы, привитые в детстве от этой чумы. Нашему же миру быть - несмотря на все ваши блокировки. Мы знаем, как сохранить ценности нашего русского мира. А ваш мир, если не проснется, умрет от своих страхов".

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Проект "Настоящая Россия" создан после начала войны в Украине. Он помогает украинским беженцам, а также людям, вынужденным покинуть РФ.