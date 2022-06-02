МИД ответил Лаврову на требования "разминировать порты": Отведите силы и гарантируйте ненападение

Глава МИД РФ Сергей Лавров Лавров заявил, что россияне пропустят суда с зерном, если Украина разминирует порты.

Как информирует Цензор.НЕТ, представитель МИД Украины Олег Николенко объяснил позицию Украины.

"Напав на Украину, Россия взяла в осаду украинские морские порты. Российская армия заменяла часть морской акватории, постоянно предпринимает попытки прорвать со стороны Черного моря оборону Одессы и других прибрежных городов. В результате российской блокады Украина потеряла возможность экспортировать сельскохозяйственную продукцию морским путем", – говорится в сообщении.

По словам Николенко, около 22 миллионов тонн зерна застряли в портах и ​​не могут попасть к конечным потребителям, прежде всего в Африке и Азии. Альтернативные наземные маршруты полностью не решат проблему, поскольку имеют низкую пропускную способность. Кроме того, Россия ворует украинское зерно на оккупированных территориях, чтобы незаконно его продать в третьи страны.

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"Действия России могут привести к мировому продовольственному кризису, а в некоторых регионах - даже к голоду. Россия должна немедленно разблокировать украинские морские порты, прекратить обстрелы Одессы и других прибрежных городов, отвести свой военно-морской флот на расстояние, которое исключит возможность нападения на торговые суда, и не создавать препятствий для международной навигации", - подчеркнул представитель министерства.

В то же время, продолжил Николенко, Украина прорабатывает вместе с партнерами возможность создания международной миссии, в частности, под эгидой ООН, которая возьмет на себя обеспечение функционирования морских путей экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

"Как первый шаг Россия должна отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии безопасности и ненападения на порты и коммерческие конвои. Украина остается верной поиску путей деблокирования маршрутов в Черном и Азовском морях, чтобы предупредить мировой продовольственый кризис", - отметил он.

МИД призывает страны, продовольственная безопасность которых может больше всего пострадать от агрессии РФ против Украины, использовать их контакты с Москвой, чтобы заставить ее снять блокаду с украинских морских портов и прекратить войну.