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Порошенко в Роттердаме: продолжаем оказывать давление на партнеров, чтобы Украина получила статус кандидата в ЕС на ближайшем саммите

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Порошенко в Роттердаме: продолжаем оказывать давление на партнеров, чтобы Украина получила статус кандидата в ЕС на ближайшем саммите
Предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС – одна из важнейших задач, требующих объединения всех политических и дипломатических усилий.

Об этом сказал Петр Порошенко журналистам в Роттердаме в кулуарах Конгресса ЕНП, сообщает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул – нужно максимально использовать это окно возможностей и сделать отказ от поддержки евроинтеграции Украины токсичным для европейских лидеров.

"Наша команда принимала непосредственное участие в формулировке главного документа Конгресса. Есть очень короткое окно возможностей, где мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы остановить войну, выбросить захватчиков и продвинуть страну в Европу", – говорит Порошенко.

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"Поэтому первым пунктом для нас является призыв крупнейшей европейской партии немедленно предоставить Украине на ближайшем саммите Европейского Союза статус кандидата. И мы этого добились. Сейчас будет зависеть от того, как другие партийные группы будут работать, как другие страны будут работать. Мы должны сделать токсичным отказ Украине в статусе", – отмечает Петр Порошенко.

"Очень важно, что об этом четко подчеркнули Глава Еврокомиссии, Глава Европарламента. Вы видели вчера мои интенсивные переговоры, и всей нашей делегации и с Урсулой фон дер Ляен, и с Робертой Метсолой. Это очень важно", – объясняет Порошенко.

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"Это огромная работа, которую другим способом не способны были бы сделать. Я считаю, что мы сегодня еще не победили, но сделали огромный шаг в правильном направлении", - резюмирует Порошенко.

Топ комментарии

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    кожна згадка про Порошенка це голка у серці нашого народного президента малоросьні Володимира Олександровича - лідера **********! - коли ж його посадять нарешті?
  • Дмитрий Курепин
    Давай Гетьман, Вы наша надежда!!!!
  • Ksenia VB
    Дід Микола
    @malitskiy_
    ·
    1 черв.
    О, в які часи довелося жити!
    Фашисти обзивають інших фашистами.
    Нарциси обзивають інших нарцисами
    Офіційних мільйонерів називають"прастимі парнями із народа".
    Про сцикунів кажуть, що вони мають "залізні яйця".
    І герой - не той хто мужньо б'є ворога на полі бою, а той хто не втік.
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