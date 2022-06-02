Не ведите детей учиться в оккупантские учебные заведения, переезжайте на подконтрольную территорию, - Верещук

Педагогов на оккупированных территориях призывают не работать на рашистов и переезжать на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"Меньше чем через три месяца начнется новый учебный год. Для многих родителей и педагогов это - время принимать решения. Давайте честно: на временно оккупированных территориях, до их воссоединения с Украиной, нормальной жизни не будет. Кроме множества юридических проблем есть еще одна - Украина будет воевать за свои земли: поэтому временно оккупированные территории могут быть зоной боевых действий. Здесь мы должны быть честны друг с другом", - подчеркнула она.

По словам Верещук, сейчас опускается железный занавес между цивилизацией и дикостью.

"Многие жители на временно оккупированных территориях сейчас решают для себя: с какой стороны забора они хотят оказаться: с этой или с той. То, куда в сентябре пойдут учиться дети, может буквально определить судьбу: и детей, и родителей. ... Не ведите детей учиться в оккупантские учебные заведения. Переезжайте на подконтрольную территорию. Знаю, что трудно. Понимаю, без своего жилья, без работы, без друзей очень тяжело. Но будущее здесь - с нами, а не там - с ними. Немножко терпения, и все наладится. Переживем и это. Дети потом будут благодарны", - отметила вице-премьер.

Также Верещук обратилась к педагогам: "Не работайте на оккупантов. Просто переезжайте на подконтрольную Правительству Украины территорию. Работа здесь вам найдется. Если будете работать на оккупантов, юридической ответственности, возможно, вы избежите. Но ваша карьера педагога на этом будет завершена".

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