Все российские служащие и судьи, работающие на репрессии, должны попасть под санкции, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал готовить седьмой пакет санкций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в обращении к парламенту Люксембурга.

"Нужно еще больше санкций против России за войну. Как только заработает 6-й санкционный пакет, мы все должны готовить 7-й. Все российские служащие, работающие на войну? и все российские судьи, работающие на репрессии, должны попасть под санкции" , – подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, их активы и активы других подсанкционных лиц, как физических, так и юридических, а также хранящиеся в иностранных юрисдикциях активы российского государства должны быть заморожены.

"Нужно найти юридическую возможность их конфисковать и направить на возмещение ущерба, который Россия нанесла жертвам войны. Это будет справедливо и поучительно для агрессора. Надо показать, что европейское единство превосходит любые сомнения в способности Европы защищать свои ценности", - подытожил президент.

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