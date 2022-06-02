Украина де-факто уже стала частью Евросоюза, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина сотрудничает с Люксембургом как на двустороннем, так и на уровне ЕС.

Об этом он заявил, выступая в парламенте Люксембурга, передает Цензор.НЕТ.

"Украина де-факто уже стала частью Европейского Союза. Мы уже сотрудничаем как на двустороннем уровне, так и на уровне ЕС в масштабе, соответствующем полноправному членству. Что может доказать это лучше, чем то, что мы защищаем друг друга?" – отметил президент.

Зеленский выразил надежду, что Люксембург поддержит предоставление Украине в июне официального статуса кандидата на вступление в ЕС.

Также глава государства пригласил главу правительства Люксмебурга приехать в Украину.

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