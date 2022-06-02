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Польша призвала Венгрию прекратить блокировку шестого пакета санкций против РФ

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Польша призвала Венгрию прекратить блокировку шестого пакета санкций против РФ
Спикер правительства Польши Петр Мюллер выразил обеспокоенность позицией Венгрии по поводу шестого пакета санкций ЕС против РФ.

Об этом сообщает Rzeczpospolita, передает Цензор.НЕТ.

"Отношение Венгрии нас беспокоит. Мы однозначно призываем Венгрию больше не блокировать этот процесс. Решения на Европейском совете были однозначными, Польша и другие страны ЕС желают принять этот проект пакета санкций как можно скорее", - сказал спикер правительства Петр Мюллер, отвечая на вопрос о блокировке Будапештом шестого пакета санкций против России.

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Напомним, Венгрия потребовала, чтобы глава московской церкви патриарх Кирилл, поддержавший "военную спецоперацию" Путина в Украине, был исключен из списка 6 пакетов санкций ЕС против России.

Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko
    Полякам черговий респект! Але, нажаль, мадярам начхати на всі ці заклики Ось з ЄС би їх викинути до біса.
  • Patrick Bond ab3dd2dd
    Шо там нефтепровод Дружба?
    За эти годы он критически износился и дабы избежать техногенной катастрофы необходимо временно приостановить его экслуатацию и провести аудит.
    Что такое аудит мы пока не знаем, но проводить надо начинать...
  • Зэлэный_Змий
    Ще трохи і поляки дадуть ******* кизди.
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