"Референдумы" о вхождении "ЛДНР", Запорожской и Херсонской областей в состав РФ пока провести невозможно, - Песков

Для проведения "референдумов" на оккупированных территориях Украины (Донбасс, Херсон и Запорожская области) необходимы определенные условия и желания жителей этих территорий.

Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Не в Кремле будут принимать решения о референдумах. Мы неоднократно говорили, что свою судьбу должны решать сами люди, проживающие на этих территориях", - сказал он.

У Пескова спросили, какие условия необходимы для проведения "референдумов". Он в свою очередь ответил, что, прежде всего, нужно обеспечить безопасность жителей этих территорий.

"Когда безопасность полностью не обеспечена, а мы видим, что продолжаются удары украинских военных и националистов из гражданских целей на этих территориях. Конечно, в этих условиях вряд ли можно говорить", - отметил спикер Путина.

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