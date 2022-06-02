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Время работает против России, ее экономика рушится, - германский министр

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Время работает против России, ее экономика рушится, - германский министр
Министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что ответные санкции Запада на вторжение РФ в Украину сильно влияют на российскую военную машину и этот процесс будет усиливаться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Российская экономика рушится", - сказал Габек законодателям, добавив, что Германия сыграла здесь свою роль, сократив экспорт в Россию в марте на 60%, а еще более резкое падение ожидается по итогам апреля.

В странах-союзниках, которые участвуют в санкциях, экспорт в Россию упал на 53% за предыдущие месяцы, тогда как, по словам министра, среди нейтральных или пророссийских государств падение составило 45%.

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"Путин все еще получает деньги, но... время работает не на Россию, а работает против России", - сказал он.

В результате санкций Москва потеряла доступ к материалам, имеющим решающее значение для ее способности вести войну, сказал Габек, например, это "обновления безопасности для самолетов, в результате чего самолеты в скором времени будут приземлены".

Как сообщалось, глава МИД Германии Анналена Бербок ясно заявила, что хотела бы победы Украины в войне, которую против нее ведет Россия.

Топ комментарии

  • Зэлэный_Змий
    Блін, чувак, рашка це не європа. Якщо економіка просяде достатньо глибоко, то кацапів загонять в трудові лагері, назначать пайку, норму і вертухаїв. І будуть чуваки колбасіть на розбудові комунізму і стрибати від радості за додаткові 200 гр хліба.
    Це все вже було. Це все зараз є наприклад в П.Кореї. Чому це не може статися знову?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ///
    !!!!!!!Это база! Турки согласились отдать Байрактар, на который собирали литовцы - бесплатно. А собранные деньги пойдут на боеприпасы для него и поддержку Украины.

    https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/4168
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