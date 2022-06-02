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Инициировано заседание комиссии по избранию главы САП, - Шабунин

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Инициировано заседание комиссии по избранию главы САП, - Шабунин
Комиссия, которая уже два года не может избрать главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, должна в ближайшее время собраться на новое заседание.

Об этом пишет в фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Заседание инициировали 5 членов комиссии, трое международников и 2 украинца. После этой инициативы Комиссия ОБЯЗАНА собраться согласно положению о ее работе", - написал он.

Шабунин напомнил, что в конкурсе на должность руководителя САП выиграл детектив НАБУ Александр Клименко. Однако формального решения о его назначении до сих пор нет.

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"С декабря 2021 года контролируемая Татаровым часть комиссии и лично глава комиссии Коваль срывали его назначение", - пишет Шабунин.

Глава ЦПК обратил внимание на то, что уже в этом месяце в июне будет принято решение о кандидатстве Украины на вступление в Евросоюз.

"Я надеюсь, теперь членам комиссии хватит ума не вставлять палки в колеса нашей интеграции в ЕС. Иначе они банальные коллаборанты, которые дают врагам Украины возможность срывать наше вступление в ЕС", - подытожил Шабунин.

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Топ комментарии

  • Hulio
    Татаров-смірнов(портнов) +
    **баний клоун+**баний каломойський !
  • Small Jerboa
    Може попросити ВСУ та ТрО допомогти Ч-членам Комісії достатися до Зала Засідання?!
    А то обстріли, блокпости, мінування - можуть заблукати... як у минулі рази.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України!!!))
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