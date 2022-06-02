Инициировано заседание комиссии по избранию главы САП, - Шабунин
Об этом пишет в фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Заседание инициировали 5 членов комиссии, трое международников и 2 украинца. После этой инициативы Комиссия ОБЯЗАНА собраться согласно положению о ее работе", - написал он.
Шабунин напомнил, что в конкурсе на должность руководителя САП выиграл детектив НАБУ Александр Клименко. Однако формального решения о его назначении до сих пор нет.
"С декабря 2021 года контролируемая Татаровым часть комиссии и лично глава комиссии Коваль срывали его назначение", - пишет Шабунин.
Глава ЦПК обратил внимание на то, что уже в этом месяце в июне будет принято решение о кандидатстве Украины на вступление в Евросоюз.
"Я надеюсь, теперь членам комиссии хватит ума не вставлять палки в колеса нашей интеграции в ЕС. Иначе они банальные коллаборанты, которые дают врагам Украины возможность срывать наше вступление в ЕС", - подытожил Шабунин.