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Поддержать вступление Украины в ЕС – это наша историческая ответственность, - фон дер Ляйен

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Поддержать вступление Украины в ЕС – это наша историческая ответственность, - фон дер Ляйен
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен поддержать вступление Украины в блок, сохраняя при этом исполнение всех стандартов и требований.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По ее словам, Евросоюз обязан поддержать Украину на пути в ЕС, назвав это его "исторической ответственностью".

"Украинцы сражаются так мужественно, потому что они точно знают, какое будущее они хотят. Будущее свободного и открытого общества, принадлежащего к общему демократическому сообществу. Они хотят присоединиться к ЕС. Мы слышали это снова и снова. Я считаю, что это не только наш стратегический интерес, а наша моральная обязанность - позволить их членство в ЕС и проложить им путь в наш Союз", - заявила глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен настояла на том, что инвестиции ЕС в Украину должны быть тесно связаны с проведением реформ, а сама Украина должна выполнить необходимые для вступления условия и соответствовать стандартам.

"Но насколько быстро (Украина будет двигаться в ЕС. - Ред.), какова скорость - это зависит от самой страны и нашей поддержки… От нас зависит, насколько сильно мы поддерживаем, инвестируем, и в руках наших украинских друзей, что они из этого делают", – сказала фон дер Ляйен.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Фон дер Ляєн наполягла, що інвестиції ЄС в Україну повинні бути тісно пов'язані з проведенням реформ, Джерело: https://censor.net/ua/n3345516

    так включайте Украину в ЕС и через Брюссель контролируйте все инвестиции -
  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    Тем более, что статус кандидата ни к чему ЕС не обязывает, потом могут брать хоть год, хоть 10 лет, но предоставлением этого статуса ЕС бы подало сигнал, что Украину там не против видеть, безо всех тех дешёвых поддержок на словах с дулей в кармане.

    Так что голосуйте "за".
  • Roman Osen
    А Орбан буде проти.
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