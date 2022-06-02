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Украина получит €330 миллионов помощи от ЕС для поддержки населения и экономики

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Украина получит €330 миллионов помощи от ЕС для поддержки населения и экономики
Украина получит от Евросоюза 330 млн евро в рамках Программы ЕС по поддержке Украины в чрезвычайных ситуациях. Эти средства рассчитаны на поддержку населения, пострадавшего в результате войны России против Украины, а также будут способствовать укреплению устойчивости страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, соответствующее соглашение подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и заместитель генерального директора Директората по вопросам добрососедства Еврокомиссии Катарина Матернова.

"Экстренный пакет помощи является важным шагом для поддержки украинцев в условиях войны. Объединяем усилия для облегчения страданий украинских граждан и усиления устойчивости Украины для противостояния полномасштабной войне России, – прокомментировала Стефанишина, – Мы чувствуем лидерство ЕС и благодарим наших партнеров за такое необходимое решение".

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В частности, отмечается, что средства рассчитаны на поддержку:

  • внутренне перемещенных лиц,
  • малых аграрных хозяйств,
  • гражданского общества и СМИ,
  • восстановление гражданской и транспортной инфраструктуры;
  • повышение энергетической устойчивости, включая усиление безопасности и восстановление энергетической инфраструктуры, энергоснабжения и запасов.

Эти средства предоставляются из бюджета ЕС в соответствии с Инструментом соседства, развития и международного сотрудничества.

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