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Польша прекратит выплаты для тех, кто принял украинцев

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Польша прекратит выплаты для тех, кто принял украинцев
С 1 июля Польша перестанет выплачивать по 40 злотых (273 грн по курсу НБУ) в день своим гражданам, приютившим украинских беженцев.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Польши, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Мы убеждены, что многие в Польше способны стать независимыми и адаптироваться", - сказал заместитель главы польского МВД Павел Шефернакери. Он добавил, что также будут исключения, в частности, расширят льготы для людей с инвалидностью, беременных и многодетных семей.

Отмечается, что польское правительство в специальном законе сначала гарантировало льготы на первые 60 дней для украинцев, спасающихся от войны, а месяц назад продлило их еще на 60 дней. Впрочем, с 1 июля выплаты прекратятся.

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"Мы выплачиваем огромные социальные средства - от 300 злотых на каждого до 500 и выше злотых на каждого ребенка - и другие суммы, вытекающие из социальной помощи. Кроме того, мы видим, что многие украинцы ищут работу, находят ее и со всем справляются. Мы хотим стимулировать остальных к активности. Четыре месяца полной защиты - это, на наш взгляд, достаточный срок", - сказал в комментарии Rzeczpospolita высокопоставленный политик из партии "Право и справедливость".

Издание отмечает, что решение правительства продиктовано большими расходами на содержание украинцев. В частности, Силезское воеводство оценило текущие расходы на 115 тысяч человек в 190 млн злотых в месяц, из которых ежедневные выплаты по 40 злотых на человека составляют 160 млн злотых.

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"По состоянию на 17 мая по всей стране было подано более 190 тысяч заявок (на получение выплат. - Ред.). Они составляют более 821,9 млн злотых", - сообщили в МВД Польши.

По данным ООН, по состоянию на 29 мая из Украины выехали более 6,8 миллиона граждан. Большинство из них отправились в Польшу - 3,6 миллиона человек.

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Топ комментарии

  • Paul Foxen
    На Польщу взагалі гріх зараз навіть криве слово патякати, вони взагалі дупу розірвали собі щоб нам допомогти всім чим тільки можна. Ніхто стільки для нас не зробив (відносно власної спроможності) як Поляки. Jestemy Silny!
  • Сергей Гусаченко fe44ea74
    Вот так будет тупое быдло из Добасса, позвашее кацапов их защищать и платить им миллиарды рублей, учится зарабатывать копеечку, а не ждать бесконечной халявы от новых хозяев.
  • Solomon c5c4359c
    Ну а як? Арбайтен, або возвертайтесь на Батьківщину.
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