Новости • Война

Путин должен стать свидетелем стратегического поражения России, – фон дер Ляйен

7 67529
Путин должен стать свидетелем стратегического поражения России, – фон дер Ляйен
Украина должна победить в войне против российской агрессии, в то время как Путин должен потерпеть тяжелое стратегическое поражение.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украинцы должны выиграть эту войну, и Путин должен стать свидетелем того, что для него это является тяжелым стратегическим поражением. Должно быть четко понятно, что вторжение в суверенную страну будет дорого стоить агрессору. Мы все стоим за Украину. Мы не только оказываем военную помощь стране, находящейся под атакой, на двустороннем уровне от стран-членов, а также финансовую помощь для закупки военного оборудования для Украины", - пояснила она.

По словам фон дер Ляйен, Путин мобилизовал свою армию для нападения на Украину, в ответ Евросоюз мобилизовал всю свою экономическую мощь.

Введенные Евросоюзом санкции, отметила президент Еврокомиссии, самый тяжелый удар, который может ЕС нанести российской экономике.

"Потому что российская экономика не так уж современна, она не диверсифицирована, поскольку основана на использовании ископаемых ресурсов. Поэтому, если мы хотим ударить по "военному сундуку" Кремля, если мы хотим его опустошить, мы должны избавиться от зависимости от российских углеродных ресурсов"", – добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запад хотел бы полного отстранения Путина от власти в РФ, - Моравецкий

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Paul Foxen
    плата українців - за свій дебілізм що в 91ому році не стали робити те ж саме що Балтія і Польща, і що віддали ядерну зброю як останнім ЛОШАРИ в світі. таких лохів ще світ не бачив, ніхто при розумі не віддасть ядерну зброю тепер, і будуть робити всі, бо тільки це - СИЛА!
  • Andy S 89bd7d80
    Сколько раз уже повторяли, что содержание, обслуживание и обновление ЯО стоит непомерных денег, а в 90е годы Украина была беднее, чем сегодня. А вот что стоило делать, так это интенсивно развивать ракетную программу и освоить производство РСЗО.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Краще нехай увесь світ стане свідком як бункерне чмо здохне...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости