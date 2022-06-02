Под Мариуполем обнаружили вторую фильтрационную тюрьму, - Андрющенко. КАРТА
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что ранее было известно о фильтрационной тюрьме на базе бывшей Енакиевской колонии строгого режима №52, где содержатся правоохранители, журналисты и проукраинские активисты.
"Теперь стало известно о второй фильтрационной тюрьме на базе бывшей Волновахской исправительной колонии № 120. Судя по информации, именно здесь содержатся "неблагонадежные" до вынесения приговора или прохождения фильтрации. Те, кто просто оказался подозрительным и не принадлежит к вышеназванным категориям. Именно здесь находятся более 20 волонтеров, которые осуществляли вывоз мариупольцев в период эвакуации", - пишет Андрющенко.
Таким образом, фильтрационных лагерей в Еленовке, по его словам, не один, а два.
"Интересный факт относительно волонтеров. Почти все они получали удостоверения от Красного Креста Украины. Теперь становится понятным, зачем так называемая "ДНР" развернула программу дискредитации Красного креста. Чтобы избежать обвинений в аресте их волонтеров", - добавил Андрющенко.