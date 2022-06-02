Ограничение Минэнерго на выплаты производителям "зеленой" энергии следует отменить, - Гарпок

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" имеет финансовые возможности повысить уровень расчетов перед предприятиями возобновляемой энергетики и соответственно снизить задолженность, если Министерство энергетики отменит приказ №140, которым искусственно ограничиваются эти расчеты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе дискуссии, организованной Energy Club, заявил заместитель директора госпредприятия Геннадий Иванов, отметив, что приказ ограничивает выплаты отрасли ВИЭ, но Гарпок намерен полностью рассчитаться с долгами.

"Мы сами обращались в министерство, чтобы этот приказ упразднить потому, что мы можем увеличить выплаты", - сказал Иванов.

По его словам, из-за действия приказа средний уровень расчетов предприятиям ВИЭ за май составит 20%.

Александр Подпругин, операционный директор компании Elementum Energy, сообщил, что уровень выплат за электроэнергию с солнечных станций компании составляет всего 15%, а ветровых электростанций – 16%.

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На уточняющий вопрос Подпругина относительно того, на сколько именно повысятся платежи Гарпока, если Минэнерго отменит приказ №140, Геннадий Иванов подчеркнул, что выплаты точно были бы больше.

"Надо считать (уровень расчетов – ред.), но он был бы больше", - ответил Иванов на вопрос Подпругина.

Напомним, Министерство энергетики приказом ограничило расчеты с изготовителями "чистой" энергии. Для СЭС ограничение составляет 15% стоимости тока, для ВЭС 16%, для мини-ГЭС – 35%, биогазовых станций – 40%. 20 мая иностранные инвесторы в возобновляемые источники энергии Украины обратились в Министерство энергетики с просьбой разрешить критическую ситуацию с расчетами за производимую электроэнергию и не допустить массового дефолта производителей и фактически банкротства отрасли возобновляемой энергетики.