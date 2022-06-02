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Ограничение Минэнерго на выплаты производителям "зеленой" энергии следует отменить, - Гарпок

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Ограничение Минэнерго на выплаты производителям "зеленой" энергии следует отменить, - Гарпок
Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" имеет финансовые возможности повысить уровень расчетов перед предприятиями возобновляемой энергетики и соответственно снизить задолженность, если Министерство энергетики отменит приказ №140, которым искусственно ограничиваются эти расчеты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе дискуссии, организованной Energy Club, заявил заместитель директора госпредприятия Геннадий Иванов, отметив, что приказ ограничивает выплаты отрасли ВИЭ, но Гарпок намерен полностью рассчитаться с долгами.

"Мы сами обращались в министерство, чтобы этот приказ упразднить потому, что мы можем увеличить выплаты", - сказал Иванов.

По его словам, из-за действия приказа средний уровень расчетов предприятиям ВИЭ за май составит 20%.

Александр Подпругин, операционный директор компании Elementum Energy, сообщил, что уровень выплат за электроэнергию с солнечных станций компании составляет всего 15%, а ветровых электростанций – 16%.

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На уточняющий вопрос Подпругина относительно того, на сколько именно повысятся платежи Гарпока, если Минэнерго отменит приказ №140, Геннадий Иванов подчеркнул, что выплаты точно были бы больше.

"Надо считать (уровень расчетов – ред.), но он был бы больше", - ответил Иванов на вопрос Подпругина.

Напомним, Министерство энергетики приказом ограничило расчеты с изготовителями "чистой" энергии. Для СЭС ограничение составляет 15% стоимости тока, для ВЭС 16%, для мини-ГЭС – 35%, биогазовых станций – 40%. 20 мая иностранные инвесторы в возобновляемые источники энергии Украины обратились в Министерство энергетики с просьбой разрешить критическую ситуацию с расчетами за производимую электроэнергию и не допустить массового дефолта производителей и фактически банкротства отрасли возобновляемой энергетики.

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Топ комментарии

  • Andrey Voronin 8dba410b
    Знов Ахметову грошей бракує
  • Константин К e77bcd2e
    Не может зеленый квт стоить в 4 раза дороже произведенного другим способом. Это воровство денег из бюджета.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Я особисто ніякого відношення до Ахметова не маю, я такий, як і решта 40 тисяч українців, які за свої кошти побудували на своїх садибах "сонячні електростанції", запративши всі налоги і технічні умови, купили труби, кабель, краски, обладнання українського виробництва, то чому я не маю отримувати гроші за продану електроенергію? Чи Ви підбурюєте нарід про ніби великі гроші Ахметова, не помічаючи дешеву продажу електроенергії, бензину і газу пану Коломойському і не виплачуючи гроші українцям?
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