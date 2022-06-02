НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%

Национальный банк впервые с начала полномасштабного вторжения России изменил учетную ставку и принял решение повысить ее с 10% до 25%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на сайте НБУ.

"Рассмотрев несколько сценариев, Национальный банк решил повысить учетную ставку сразу на 15 п.п. до 25%", – заявил глава НБУ Кирилл Шевченко. По оценке НБУ, незначительное повышение ключевой ставки не оказало бы значительного влияния на финансово-экономическую систему из-за ограниченной действенности механизма монетарной трансмиссии во время войны.

Считается, что это сформировало бы ожидания дальнейших повышений учетной ставки и соответственно выжидательную позицию вкладчиков и незначительный интерес к гривневым активам. Также для оживления интереса к гривневым активам их доходности должны превышать ожидаемые показатели инфляции.

Национальный банк ожидает, что повышение учетной ставки до 25% будет достаточно для ослабления давления на валютном рынке и стабилизации инфляционных ожиданий, что в перспективе создаст предпосылки для перехода к циклу снижения учетной ставки.

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Кроме того, регулятор расширил коридор процентных ставок по монетарным операциям с банками, чтобы создать дополнительное пространство для оживления межбанковского рынка. С 3 июня ставка для кредитов рефинансирования будет равна учетной ставке плюс 2 в. п., а для депозитных сертификатов – ставке минус 2 и. п.

"Национальный банк ожидает, что правительство и банки адекватно отреагируют на изменение учетной ставки соответствующим повышением ставок по ОВГЗ и депозитам. Надлежащая реакция рыночных ставок на решения по учетной ставке увеличит привлекательность гривневых активов, в том числе ОВГЗ, что обезопасит сбережения и доходы граждан от инфляции", – объясняет регулятор.

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В НБУ считают, что установление рыночных ставок по ОВГЗ будет способствовать увеличению спроса на них и уменьшит потребность эмиссионного финансирования Национальным банком. Увеличение привлекательности гривневых сбережений будет способствовать уменьшению спроса на валютном рынке, что позволит избежать дальнейшего накопления дисбалансов, снизить давление на международные резервы и постепенно решить проблему множественности валютных курсов.

Регулятор подчеркнул, что для сбалансирования фискальной и монетарной политики необходимо также вернуть налоги на импорт, ведь это обеспечит дополнительные поступления в бюджет, усилит стимулы для внутреннего производителя и ослабит давление на международные резервы.