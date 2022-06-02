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Россия переходит на усиленный режим производства ракет и стрелковой техники, - Маляр

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Россия переходит на усиленный режим производства ракет и стрелковой техники, - Маляр
В Минобороны наблюдают переход РФ на усиленный режим производства ракет и стрелковой техники.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Россия теряет не только своих людей, которых она не жалеет, но и вооружение и военную технику, поэтому они вынуждены использовать старую технику и усилить свое производство. Мы наблюдаем, что они переходят на усиленный режим производства как стрелковой техники, так и ракет.

Их производства работают сейчас в усиленном режиме", – отметила Маляр.

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Топ комментарии

  • Мирон Левицький 97d5f3f1
    А ми я так розумію не працюємо навіть у звичайному?
  • Анатолий К 65c6a92d
    Сьогодні знову проїзджав через місто Нова Одеса Миколаївської області і між цим невеликим містом і селом Троїцьке йде "веливе крадівництво" на яке задіяно до 20 нових самоскидів "Івеко", екскаваторів, бульдозирів і іншої заморської техніки для проведення земельних робіт, а селі Ракове, де недавно були кацапи кипить робота по також по "великому крадівництву", великі крани переміщають жб блоки, техніка будує місток через якусь маленьку річечку, поруч із діючим, то що нам ті ракети. А волонтери по копійці збирають на солярку і військомати забирають останні ГАЗони для армії, а там новенька, імпортна, но друзів чи тестя Боневтіка. То як це можна назвати? Є совість у цих "слуг"?
  • Анатолий К 65c6a92d
    Коли ця маляр зникне з екранів бенявователевізора і інтернету? Невже немає військових спеціалістів, щоб розповіли про війну? Скільки можна служати тьоток з дешевого базару: маряр, верещучку і люсю?
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