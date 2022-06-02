Parimatch уходит с белорусского рынка, но бизнес в РБ не будет закрывать
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина.
"Холдинг переводит поддержку сервисов и клиентов на управление местной локальной командой Беларуси, которая больше не является частью Parimatch холдинга. Холдинг в свою очередь больше не будет получать прибыль от оперирующей в Беларуси компании ни сегодня, ни в будущем", - заявили в компании.
Кроме того, в течение переходного периода сервисы останутся доступными в Беларуси и будут управляться новым владельцем. Как долго продлится переходный период - в компании не сообщили.
Ранее компания заявила, что отозвала франшизу в России, однако бренд официально не аннулирован. Кроме того, российские сайты пишут, что компания только провела ребрендинг.
Народный депутат Людмила Буймистер, комментируя работу украинских компаний, в частности Parimatch, в России и Беларуси заявила, что такой бизнес не имеет права существовать сегодня в Украине.
Глава бюджетного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев предложил ввести дополнительные налоги для компаний, работающих на оккупантов, и направлять эти средства на восстановление разрушенной российскими войсками инфраструктуры Украины.