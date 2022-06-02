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Испанская почта выпустила марку в поддержку Украины

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Испанская почта выпустила марку в поддержку Украины
Испанская почта выпустила марку "Испания с Украиной"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Эспрессо со ссылкой на испанскую почту Correos.

"Голубой и желтый цвета, изображенные на почтовой марке, посвященной Украине, заполнили балконы и улицы нашей страны в знак поддержки народа, страдающего жесткими последствиями войны", - сказано в сообщении.

Марка называется "Испания с Украиной", эти слова размещены на марке вместе с двумя официальными логотипами почтовых операторов обеих стран.

Испанская почта выпустила марку в поддержку Украины 01

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Топ комментарии

  • Amber
    Щира подяка Іспаніі - це надзвичайно приємно і зворушливо 👍🏼❤️❤️❤️
  • Олександр Карін
    А де ж їбало Гундосого Нєлоха? Нєзачьот.
  • Anastasiia Ka
    а нахіба воно там треба? прекрасна марка, нічого зайвого
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