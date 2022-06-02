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Для защиты собственного дома у украинца должно быть оружие, - Монастырский

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Для защиты собственного дома у украинца должно быть оружие, - Монастырский
Украинцы "сдали экзамен" на ответственное владение оружием, защищая Украину с момента вторжения России.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наши граждане выдержали тест на владение оружием, начиная с 24 февраля в массовом формате, поскольку были розданы десятки тысяч единиц оружия", - отметил министр, комментируя результаты опроса в "Дії".

По словам Монастырского, опрос в "Дії" по поводу оружия лишь засвидетельствовал изменение отношения людей к вопросу обращения оружия. Министр напомнил, что год назад проводился соцопрос, и тогда он показал, что только треть граждан считает возможным владение оружием для собственной защиты.

"Сегодня ситуация полностью изменилась: две трети граждан считают себя возможными ответственными владельцами оружия", - добавил глава министерства.

Он подчеркнул, что "экзамен" на ответственное владение оружием сдан.

"Сегодня большинство ответственных владельцев оружия находятся на фронте, защищают наши города… Это самый большой "опрос", который мог быть", - подчеркнул глава МВД.

"Мы убеждены, что парламентарии внесут соответствующие изменения во втором чтении. Когда будет рассмотрение этого законопроекта – пока я не могу сказать, это вопрос к парламентариям. Но то, что концепция владения оружием должна быть другой, что это должно быть урегулировано на уровне закона об обороте оружия – это однозначно. Мы понимаем, и моя личная позиция в том, что для защиты собственного дома у украинца должно быть оружие", - подытожил Монастырский.

Также читайте: Более 58% украинцев высказались за свободное владение оружием, - опрос в приложении "Дія"

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Топ комментарии

  • Kolja Stambulskij
    Моня....непотрібно нас дурити....мисливська зброя для цього вже зараз дозволено законодавством...Нам потрібна автоматична та короткоствольна зброя...
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    А ти в курсі, що в нас люди в деяких прикордонних районах прокинулись 24 лютого вранці, а у них в місті/селі вже орки. Держава не змогла їх захистити (але це вже зовсім інша історія).
    І хотіло багато чоловіків отримати шанс захистити себе та свою родину від орків, та не було чим.
    І в армії вони служили, і з автомата добре стреляли, і не сцяли вони орків, але не було в них у той момент автоматів.
    І повираховували їх потім орки під час окупації, і загинули ці чоловіки лютою безславною смертю, беззбройні. Хоча хотіли б унести із собою у могилу 2-3 орків.
    А все тому, що такі тупаки як ти створюють у нашій країні "громадську думку", на яку орієнтується "влада", яка не змогла захистити своїх громадян у Мелітополі та Бердянську, Путивлі та Тростянці, Ірпіні та Бучі...
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Вот это да, Монастырский нам разрешил владеть оружием ( но почему-то только дома) и мы оказывается сдали экзамен... А кому сдали и с какого перепуга, не уточнил? Правда наши чудесные гавно-депутаты не спешат переходить к этому вопросу, им некогда, они заняты непонятно чем и вообще неизвестно где находятся, но это не важно, главное министр внутренних дел пропиарился на ровном месте
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