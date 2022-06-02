В "ЛДНР" анонсировали международный трибунал для Зеленского, Порошенко и Турчинова

Террористы "ЛДНР" хотят провести трибунал для Порошенко, Зеленского и Турчинова. Оккупационные "власти" Донбасса рассчитывают, что в судилище над украинскими политиками и военнослужащими будут участвовать представители ЕС и США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление сделала депутат "народного совета" Елена Шишкина.

По ее словам, оккупационные "власти" Донбасса готовят международный трибунал для привлечения к ответственности украинских топ-политиков.

Шишкина отметила, что речь идет о и.о. президента Украины Александра Турчинова, а также о пятом и шестом президентах - Петре Порошенко и Владимире Зеленском.

Коллаборант во время интервью ТАСС заявила, что под формулировку военный преступник подпадают не только нажавшие на курок военнослужащие, но и генералы с руководством страны, отдавшие приказы.

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"Это и те президенты, а их было трое - Турчинов, исполняющий обязанности, Порошенко и Зеленский", - продолжила Шишкина и обвинила военно-политическое руководство Украины в "отправлении нацистов в Донбасс для убийства мирного населения".

Представитель оккупационной "власти" также пригрозила уголовной ответственностью западным союзникам Киева, оказывавшим нашей стране военную помощь для противостояния ВС РФ.

Кроме этого, как утверждает Шишкина, власти ОРДЛО до конца текущего лета планируют провести трибунал над украинскими военнослужащими, участвовавшими в боях на Донбассе. Коллаборант также выразила надежду, что в незаконном судилище будут участвовать представители стран Запада.

"Мы надеемся, что преданность правовому полю, международным конвенциям возобладает, и каждая страна, Европа и США в частности пришлет представителей на международный трибунал", - подытожила Шишкина.

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