В России признали ликвидацию летчика из "верхушки" ВВС РФ генерал-майора Боташева
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА Новости.
Боташева похоронили 2 июня в Карачаево-Черкесии. Прощались с ликвидированным в Украине летчиком со всеми почестями на центральной Карачаевской площади.
При этом не уточняется, при каких обстоятельствах погиб лётчик.
Боташев командовал полком гвардейской авиабазы в Воронеже, однако был уволен из-за инцидента под Петрозаводском. Так, в 2012 году генерал попросил товарища полковника покататься на самолете, доступа к которому у него не было. В воздухе генерал попытался выполнить фигуру самого высокого пилотажа, однако истребитель разбился. Пилоты успели катапультироваться, но были уволены из армии и попали под суд. Боташев – самый высокий российский летчик, о гибели которого на войне в Украине стало вообще известно.