В России признали ликвидацию летчика из "верхушки" ВВС РФ генерал-майора Боташева

В России открыто признали ликвидацию генерал-майора военно-воздушных сил России в отставке Канамата Боташева. Он находился за штурвалом Су-25, который ВСУ сбили в Луганской области 22 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА Новости.

Боташева похоронили 2 июня в Карачаево-Черкесии. Прощались с ликвидированным в Украине летчиком со всеми почестями на центральной Карачаевской площади.

При этом не уточняется, при каких обстоятельствах погиб лётчик.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разведчики ДШВ уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов. ФОТОрепортаж

Боташев командовал полком гвардейской авиабазы в Воронеже, однако был уволен из-за инцидента под Петрозаводском. Так, в 2012 году генерал попросил товарища полковника покататься на самолете, доступа к которому у него не было. В воздухе генерал попытался выполнить фигуру самого высокого пилотажа, однако истребитель разбился. Пилоты успели катапультироваться, но были уволены из армии и попали под суд. Боташев – самый высокий российский летчик, о гибели которого на войне в Украине стало вообще известно.