Проблема с коллаборантами не стала для Украины смертельной, - Монастырский

Коллаборантов в Украине оказалось не так много, как рассчитывал враг, но у правоохранительных органов Украины будет много работы после деоккупации территорий.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Убежден, что Путин и те, кто пришли сюда - орки считали, что вся наша страна за один день или максимум в течение трех дней полномасштабной агрессии превратится в страну коллаборантов. К счастью, этого не произошло. Мы можем говорить, что мы уверенно защищаем границы нашего государства. Мы, слава Богу, не говорим о возможной оккупации Киева, Харькова, Сум, Чернигова", - пояснил министр.

По словам Монастырского, проблема коллаборантов не стала для смертельной Украины.

Говоря о том, как это массовое явление в Украине, министр объяснил, что уголовные производства такой категории расследуют различные правоохранительные органы. "В Национальной полиции у нас есть 540 производств, в отношении 40 человек уже есть соответствующие приговоры", - подчеркнул Монастырский.

"Далее нас ждет много работы в правоохранительной системе. Особенно это касается деоккупированной Харьковской области... Донецкой, Луганской областей - там очень много таких вопросов", - подчеркнул министр.

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