Цель Байдена – победа Украины над Россией, – посол США Бринк
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Президент США Джо Байден подчеркнул, что Штаты будут помогать Украине столько, сколько потребуется.
Об этом заявила посол США Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Совместная цель и президента Байдена, и Конгресса, и Администрации (и об этом свидетельствуют пакеты помощи, которые были приняты недавно и будут приняты) – это чтобы Украина в конечном счете победила. Как отметил вчера президент Байден, наша цель – помочь Украине сдерживать дальнейшую российскую агрессию и защищаться от нее", - сказала дипломат.
Она подчеркнула, что для достижения этой победы Украине должны помогать не только Соединенные Штаты, но и другие страны.
"Президент Байден сказал, что мы будем помогать Украине столько, сколько необходимо. Именно это мы будем делать", - отметила Бринк.