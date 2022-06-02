Молдова собирается узаконить введение иностранных войск в страну

Правительство Молдовы на фоне войны России против Украины намерено узаконить введение иностранных войск в страну, соответствующий законопроект уже разрабатывается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на молдавское издание Jurnal.

Основной целью документа является создание правовой базы для направления экспертов FRONTEX (Агентство ЕС по контролю внешних границ) для предоставления главной инспекции пограничной полиции МВД Молдовы необходимой поддержки в управлении региональным кризисом и потоком беженцев.

Все сопутствующие расходы, связанные с деятельностью экспертов FRONTEX в Молдове, будут возмещены Европейским агентством пограничной полиции и береговой охраны.

Оппозиция подвергла критике размещение контингента FRONTEX на границе Молдовы.

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