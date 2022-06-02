Оккупанты в Мариуполе не выдают справку о смерти в случае гибели человека под обстрелами, - Андрющенко

Российские оккупанты дают справку только в случае смерти по естественным причинам.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Новые издевательства оккупантов при захоронении погибших мариупольцев. Справку о смерти и праве захоронения в отдельной могиле в гробу оккупанты предоставляют исключительно по факту смерти по естественным причинам. В случае гибели человека под обстрелами, или даже смерти от последствий полученных ранений, справка о смерти не выдается. А хоронят человека исключительно в братской могиле безымянно. Максимум - близким могут выдать справку после захоронения "пропавшего без вести".

Это уже даже не сокрытие преступлений. Это уже что-то другое. Но я не знаю этого названия", - подчеркнул он.

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