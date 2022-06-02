Хакеры рассылают государственным организациям имейлы с якобы изменениями оплаты труда, - Госспецсвязь

Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA обнаружила файл "изменения оплаты труда с начислениями.docx", распространявшийся среди государственных организаций Украины с помощью электронной почты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госспецсвязи.

"Документ содержит ссылку на внешний объект (HTML-файл, содержащий JavaScript-код), выполнение которого, после эксплуатации уязвимостей CVE-2021-40444 и CVE-2022-30190, приведет к запуску PowerShell-команды, загрузке EXE-файлу "ms-msdt.exe" и поражение компьютера вредоносной программой Cobalt Strike Beacon", - говорится в сообщении.

CERT-UA инициированы меры по блокированию доменного имени и соответствующего сервера.

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Специалисты советуют "принять меры по снижению вероятности эксплуатации уязвимостей".