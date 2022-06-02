В Австрии создали юридические условия для лишения "Газпрома" хранилища

Австрия планирует лишить российский "Газпром" хранилища Хайдаха в Зальцбурге. Для этого австрийские регуляторы разработали юридические предпосылки.

Об этом заявил премьер-министр страны Карл Негаммер. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Austria Press Agency.

По словам Негаммера, газовое хранилище в Хайдахе, которое сейчас использует "Газпром", хотят передать другому поставщику. Однако главным условием остается отказ российской стороны заполнять хранилище топливом.

"Хайдах имеет особое стратегическое значение. Оно обеспечивает ФРГ, а также Тироль и Форарльберг. По принципу "используй или теряй" мы создали рамочные условия, чтобы форсировать тему энергетической безопасности к зиме", - сказал премьер-министр.

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В настоящее время уровень заполненности хранилища составляет 0,0%.

Як повідомлялося, російський "Газпром" припинив постачання блакитного палива в Данію.