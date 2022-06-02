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Связанный с блокированием Россией украинских портов продовольственный кризис приведет к масштабным протестам в Европе, - Зеленский на Международном форуме безопасности

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Связанный с блокированием Россией украинских портов продовольственный кризис приведет к масштабным протестам в Европе, - Зеленский на Международном форуме безопасности
Блокада Россией украинских портов может привести к дестабилизации и массовым протестам в Африке и Европе.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на форуме безопасности в Братиславе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Невозможно обойти вопрос блокады Россией наших портов. Из-за этого акта агрессии мир на пороге продовольственного кризиса. Это не просто какая-то проблема с продовольствием. Это дефицит на рынке, это катастрофический рост цен на базовые продукты, это угроза голода для десятков миллионов людей. Если этому не предотвратить, получим проблему политического хаоса в некоторых странах Африки, Азии - а значит миграционный кризис в Европе, когда люди из страдающих от голода стран будут искать спасения", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, кризис в Африке неизбежно распространится на всю Европу.

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"Также продовольственный кризис неизбежно приведет к масштабным протестам и в европейских странах. Многим правительствам придется объяснять протестующим, почему наш континент оказался в заложниках одного государства Россия и одного человека в Москве, который дал приказ о морской блокаде Украины", - отметил он.

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Топ комментарии

  • SANDY
    воно таки реально тупе - не може логічно сформулювати думку..... зерно потрібне Африці, а протестувати будуть європейці?
  • mykola1a3 Vasylev
    "Провідець" хренов. З шашликами на 9 "мая" не вийшло, можливо з протестами "пАлучіца".
  • drowsy_cat
    Ціцерон-по-бомажці.
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