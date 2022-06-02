Задержан житель Краматорска, который сдавал врагу позиции ВСУ

В Краматорске задержали и сообщили подозрение мужчине, сотрудничавшему с оккупантами. Он докладывал российским военным об обстрелах Краматорска и сдавал позиции ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Офис генерального прокурора Украины.

По данным следствия, житель Краматорска в марте 2022 года установил на свой мобильный телефон приложение "Zello" и зарегистрировалось там с целью предоставления информации о расположении Вооруженных Сил Украины и других военных формирований представителям Российской Федерации и подконтрольным ей НВФ. В приложении он вступил в сговор с сотрудником ФСБ РФ. С марта по 26 апреля 2022 подозреваемый передавал представителям РФ сведения об обстрелах в г. Краматорск Донецкой области.

Также он получил от работника ФСБ РФ задачу выяснить данные о расположении помещений и военной техники Вооруженных Сил Украины на территории одной из воинских частей в Краматорске. Мужчина в своем телефоне нанес на карту соответствующие данные и направил сотруднику ФСБ. Кроме того, подозреваемый передал врагу координаты расположения воинской части Вооруженных Сил Украины, после чего ВС РФ был нанесен по ней ракетный удар.

При процессуального руководства Офиса Генерального прокурора мужчина поставлен в известность о подозрении в несанкционированном распространении информации о размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). Также суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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