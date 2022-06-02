Дальность применения систем HIMARS будут определять украинские силы, - Бринк
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Украинские военные сами определят дальность применения реактивных систем залпового огня HIMARS, которые вскоре должен получить Киев.
Об этом заявила новый посол США в Украине Бриджит Бринк на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду".
"Как вчера объявил президент Байден, был подписан пакет безопасности на $700 млн. Он включает системы HIMARS, которые являются дальнобойными артиллерийскими системами. Это поможет украинским силам наносить более точные удары на большем расстоянии. На какое именно расстояние будут определять сами украинские силы", - сказала она.