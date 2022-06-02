В Украине предупредили об угрозе хакерской атаки
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Хакеры рассылают опасные письма государственным организациям Украины
Как передает Цензолр.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA предупредила о новых опасных электронных письмах с файлом "изменения оплаты труда с начислениями.docx", которые получали работники государственных организаций Украины.
Отмечается, что открытие документа чревато поражением компьютера вредоносной программой Cobalt Strike Beacon.
"Командой реагирования инициированы меры по блокированию доменного имени и соответствующего сервера", - говорится в сообщении.