В Украине предупредили об угрозе хакерской атаки

Хакеры рассылают опасные письма государственным организациям Украины

Как передает Цензолр.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA предупредила о новых опасных электронных письмах с файлом "изменения оплаты труда с начислениями.docx", которые получали работники государственных организаций Украины.

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Отмечается, что открытие документа чревато поражением компьютера вредоносной программой Cobalt Strike Beacon.

"Командой реагирования инициированы меры по блокированию доменного имени и соответствующего сервера", - говорится в сообщении.

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