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Россия создала серьезную угрозу для водного потенциала части Европы, - Зеленский

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Россия создала серьезную угрозу для водного потенциала части Европы, - Зеленский
Российская Фдерация создала серьезную угрозу водным ресурсам части Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Президент Владимир Зеленский заявил на Международном форуме безопасности GLOBSEC в Братиславе, сообщает Укринформ.

"Одной из важнейших мишеней для российской армии в Украине сейчас мосты через реки. Бывает, что российская армия трижды наносит ракетные удары по одному и тому же мосту, чтобы его полностью разрушить. Невозможно переоценить и угрозу, которую российская агрессия создала для водного потенциала всей части Европы – центра и востока, Черноморского бассейна", - заявил глава государства.

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Он напомнил, что боевые действия на востоке еще с 2014 г. создали угрозу загрязнения подземных вод. Если продолжится затопление угольных шахт, среди которых "Юнком", где в 1979 году был произведен подземный ядерный взрыв, то яд и даже радиоактивное загрязнение могут попасть не только в реки Украины, но и в Черное и Азовское моря.

Информируя партнеров о вызовах безопасности, связанных с украинскими акваториями, Президент упомянул и о блокаде Россией украинских портов. Он констатировал, что из-за этого акта злости России мир стоит на пороге продовольственного кризиса.

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Топ комментарии

  • maximus ac09a5f7
    Что у зеленского на уме то у подоляка в мочевом пузыре😁😁😁👍
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Кацапські свині серуть та смердять по усьому цивілізованому світу...
  • Вася Шевченко f77d76ba
    раша - вообще угроза человечеству.. раковая опухоль планеты !!!
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