Следующая помощь Украине будет определяться с учетом ситуации на поле боя, - посол США
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявила новая госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк на брифинге в Киеве.
Она отметила, что пока не может подтвердить информацию о том, что в ближайшие дни США планируют продать Украине боевые беспилотники, однако подчеркнула, что обсуждения продолжаются.
Госпожа посол заверила, что объявленный вчера пакет в $700 млн на безопасность не последний. По ее словам, это часть более широкого пакета помощи на $40 млрд, который поддержал Конгресс и впоследствии соответствующий законодательный акт подписал президент США Джо Байден.
"Поэтому каждый пакет помощи будет упорядочиваться, отталкиваясь от ситуации на поле боя и от разговоров с украинцами относительно того, в чем они нуждаются", - пояснила Бринк.