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Следующая помощь Украине будет определяться с учетом ситуации на поле боя, - посол США

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Следующая помощь Украине будет определяться с учетом ситуации на поле боя, - посол США
Следующие пакеты помощи США Украине будут упорядочиваться ввиду ситуации на поле боя. Также будут учитываться просьбы украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявила новая госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк на брифинге в Киеве.

Она отметила, что пока не может подтвердить информацию о том, что в ближайшие дни США планируют продать Украине боевые беспилотники, однако подчеркнула, что обсуждения продолжаются.

Госпожа посол заверила, что объявленный вчера пакет в $700 млн на безопасность не последний. По ее словам, это часть более широкого пакета помощи на $40 млрд, который поддержал Конгресс и впоследствии соответствующий законодательный акт подписал президент США Джо Байден.

"Поэтому каждый пакет помощи будет упорядочиваться, отталкиваясь от ситуации на поле боя и от разговоров с украинцами относительно того, в чем они нуждаются", - пояснила Бринк.

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Топ комментарии

  • Claudia Smith
    Ну чо, класний партнер у нас. Дуже вдячні. Без сарказму. Раз на 400 років пощастило із союзниками. Радіємо.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а шо за претензии???
    а свое иметь асфальт не позволял????
    спасибо за каждую единицу оружия... ибо без них .. шаурмой и шашлыками.. хер бы отбились !!!
  • Bohdanov Dmytro
    якщо своє озброєння все ******** вклали в асфальт, то треба дякувати за все, що дають
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