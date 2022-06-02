В Молдове запретили показ российских новостей и пропагандистских телешоу
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает NewsMaker.
Документ был принят во втором окончательном чтении на заседании 2 июня, его поддержали 54 депутата от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS).
"Принятый законопроект запрещает трансляцию в Молдове новостей, информационно-аналитических программ и фильмов военного содержания, изготовленных в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении", - говорится в сообщении.
Следовательно, российские новости и телепередачи по молдавскому ТВ не будут показываться, поскольку Россия эту конвенцию не ратифицировала.
Отмечается также, что во втором чтении PAS исключила положения, согласно которым служба информации и безопасности могла блокировать сайты за распространение дезинформации, а граждан наказывать огромными штрафами.