"Энергоатом" отрицает возможность отключения оккупированной россиянами Запорожской АЭС

НАЭК "Энергоатом" отрицает возможность сценария с отключением оккупированной российскими войсками Запорожской атомной станции (ЗАЭС).

"На сегодняшний день существует только один сценарий - это стабильная и надежная работа ЗАЭС в энергосистеме Украины. Ее отключение невозможно ни с технической, ни с безопасной, ни с экономической, ни с политической точки зрения", - заявила компания в своем телеграм-канале в четверг, передает Цензор.НЕТ.

"ЗАЭС работала, работает и будет стабильно работать в энергосистеме Украины. У нас есть все основания уверенно об этом заявлять", – подчеркнул "Энергоатом".

В то же время компания акцентировала внимание, что работники атомной станции делают все возможное и невозможное для обеспечения ее надежной работы.

"Работая под бешеным давлением оккупантов, рискуя своей жизнью и здоровьем, заботясь о том, чем накормить и как спасти семью в Энергодаре, они ежедневно обеспечивают безопасную эксплуатацию атомных энергоблоков станции", - отметила компания.

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Она назвала работников ЗАЭС настоящими украинскими патриотами, готовыми рисковать своей жизнью для обеспечения ядерной и радиационной безопасности и недопущения ядерного терроризма.

Как сообщалось, 2 июня советник премьер-министра Украины Юрий Бойко во время посещения ЧАЭС отметил, что Украина рассматривает сценарий, по которому в случае малейшей угрозы потери контроля над оккупированной войсками РФ ЗАЭС она будет полностью отключена.

По информации МАГАТЭ на 31 мая, ЗАЭС работает двумя блоками из шести, остальные находятся в ремонте или в резерве.

ЗАЭС оккупирована РФ с 4 марта, ее посещают представители концерна "Ростатом".

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