В новый список санкций, введенных США, попали два министра и пресс-секретарь МИД РФ Захарова

Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило о внедрении новых санкций против физических и юридических лиц Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минфина США.

"Новые санкции коснутся связанной с Кремлем брокерской компании по продаже яхт, нескольких известных представителей власти РФ и близкого соратника Путина, финансового руководителя Сергея Ролдугина, который занимается оффшорными активами президента Путина", - отмечается в сообщении.

Напоминают, что Ролдугин – виолончелист, дирижер и руководитель Санкт-Петербургского дома музыки – близкий соратник Путина и является частью системы управления его оффшорными активами. Они знакомы более сорока лет, также Ролдугин - крестный отец одной из дочерей Путина. Под санкции попала также его супруга, оперная певица Елена Миртова. Ролдугин уже находится в санкционных списках ЕС, Британии, Австралии и Новой Зеландии.

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Также в санкционный список попали:

Юрий Слюсарь, руководитель государственной компании "Объединенная авиастроительная корпорация", являющийся важным поставщиком оборудования для российской армии;

Виталий Савельев – министр транспорта РФ, член Совета директоров "Российской железной дороги" и глава Совета директоров "Аэрофлота";

Максим Решетников – министр экономического развития РФ, входящий также в руководство ВТБ Банка, "Российской железной дороги и ВЕБ.РФ"

Ирек Файзуллин – министр строительства и ЖКХ, член совета директоров "Российской железной дороги"

Дмитрий Григоренко – вице-премьер и руководитель аппарата правительства РФ.

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Санкции предусматривают замораживание всех активов на территории США или под контролем граждан или резидентов США, замораживаются в том числе активы, прямо или косвенно на 50% или более принадлежащие указанным лицам; с ними запрещаются транзакции без получения спецразрешения, предусмотренное для отдельных исключений, а также предоставление в пользу этих лиц или получение от них средств, товаров и услуг.

Решение принято в координации с Госдепом и Министерством торговли. "Держдеп наложил санкции на пять российских олигархов и представителей российской элиты, в том числе пресс-секретарь МИД РФ Марию Захарову, лидера "Севергрупп" и одного из богатейших миллионеров России Алексея Мордашова и членов семей и компании, которые связаны с ними. Минторговли добавляет еще 71 человек из РФ и Беларуси в список компаний, далее ущемляя возможности российской армии получать технологии и другие материалы, необходимые для продолжения агрессии", - информирует Минфин США.