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На Восточном направлении 2 июня уничтожены 32 оккупанта, 2 танка, 2 единицы бронетехники, 2 артсистемы, 1 беспилотник, - ОТУ "Схід"

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На Восточном направлении 2 июня уничтожены 32 оккупанта, 2 танка, 2 единицы бронетехники, 2 артсистемы, 1 беспилотник, - ОТУ "Схід"
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке ОК "Схід".

В сообщении отмечается: "Сегодня, 2 июня, наша артиллерия уничтожила командно-наблюдательный пункт российских фашистских сил. Потери врага составляют: личного состава – 32; танков – 2; БМП – 1; БТР – 1; артиллерийских систем – 2; минометов – 2; БПЛА – 1".

Также читайте: Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению на 18:00 2 июня

Топ комментарии

  • Voc Vox
    молодые рыгионы
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Voc Vox
    мешали всей зэ-сворой до последнего в создании ТРО ...КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО И ГДЕ СУД НАД ПРЕДАТЕЛЯМИ?
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