Президент Сенегала едет к Путину договариваться о разблокировании украинского зерна
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Президент Сенегала Маки Салл, также являющийся главой Африканского союза, в пятницу встретится в Сочи с Путиным, чтобы обсудить "освобождение запасов зерна и удобрений".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.
Салл едет в Россию, поскольку "блокировка особенно затрагивает африканские страны", отметили в его офисе. Также ожидается обсуждение усилий Африканского союза "содействие затиханию войны в Украине".
В украинских портах Россия заблокировала 22 млн. тонн зерна, предназначенного для экспорта, в частности, в африканские страны.
Ранее сообщалось, что Салл планирует также посетить Украину, однако пока об этом нет информации.