Президент Сенегала едет к Путину договариваться о разблокировании украинского зерна

Президент Сенегала Маки Салл, также являющийся главой Африканского союза, в пятницу встретится в Сочи с Путиным, чтобы обсудить "освобождение запасов зерна и удобрений".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

Салл едет в Россию, поскольку "блокировка особенно затрагивает африканские страны", отметили в его офисе. Также ожидается обсуждение усилий Африканского союза "содействие затиханию войны в Украине".

В украинских портах Россия заблокировала 22 млн. тонн зерна, предназначенного для экспорта, в частности, в африканские страны.

Ранее сообщалось, что Салл планирует также посетить Украину, однако пока об этом нет информации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без экспорта украинского зерна в Африку начнется голод и протесты. Нас будет ждать новая волна миграции, - Дуда