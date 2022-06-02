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Президент Сенегала едет к Путину договариваться о разблокировании украинского зерна

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Президент Сенегала едет к Путину договариваться о разблокировании украинского зерна
Президент Сенегала Маки Салл, также являющийся главой Африканского союза, в пятницу встретится в Сочи с Путиным, чтобы обсудить "освобождение запасов зерна и удобрений".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

Салл едет в Россию, поскольку "блокировка особенно затрагивает африканские страны", отметили в его офисе. Также ожидается обсуждение усилий Африканского союза "содействие затиханию войны в Украине".

В украинских портах Россия заблокировала 22 млн. тонн зерна, предназначенного для экспорта, в частности, в африканские страны.

Ранее сообщалось, что Салл планирует также посетить Украину, однако пока об этом нет информации.

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Топ комментарии

  • Dima30
    вона закінчиться, коли росія ********* програє, іншого варіанту немає.
  • FT FT
    Ой, а что случилось? Африканский бабуин кусять захотел? А как поддержать Украину так они или против нас или занимали нейтральную позицию. И вообще ПНХ. Что это за *затихание войны* он нам предлогает? Нам нужно свою землю, между прочем на которой выращивается зерно, назад отвоевывать.
  • Владислав
    Нехай табакерку з собой візьме)
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