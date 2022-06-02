По предварительным данным, россияне за время оккупации ЧАЭС украли и уничтожили оборудование на 135 млн долларов, - The Washington Post

Российские оккупанты украли и уничтожили оборудование с Чернобыльской АЭС на 135 млн долларов, некоторое оборудование, которое отследили благодаря GPS-трекерам, находится в Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По данным The Washington Post, с Чернобыльской АЭС оккупанты украли или уничтожили 698 компьютеров, 344 машины, 1500 дозиметров радиации, практически все средства пожаротушения и программное обеспечение.

В то же время список того, что российские оккупационные силы украли, взорвали или прострелили в чернобыльских лабораториях и вокруг них, все еще составляется.

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Представитель ЧАЭС сообщил журналистам, что за время оккупации 9 их коллег были убиты, 5 похищены.

До вторжения около 6000 рабочих ЧАЭС следили за последствиями катастрофы, а также перерабатывали ядерные отходы из других электростанций в Украине и Европе.

За несколько дней до вторжения были эвакуированы все сотрудники, кроме нескольких сотен.

Оставшиеся работали по несколько сотен часов под наблюдением россиян, часто не отдыхая по несколько дней, пытаясь обеспечить безопасность станции и работу систем.

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При этом, по словам директора "зоны отчуждения" Евгения Крамаренко, оборудование и информация станции разворовывались или уничтожались.

Прямая речь Крамаренко: "Мы видим, что его часть находится на территории Беларуси, вдоль границы. А часть перемещается по территории Беларуси - Гомель, Минск, другие места".

В общей сложности он оценивает стоимость замены того, что было потеряно, более чем в 135 миллионов долларов.

При этом программное обеспечение специально разработано для станции и незаменимо.

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Директор Центральной аналитической лаборатории сайта Николай Безпалый сказал, что некоторые из важнейших работ его лаборатории – мониторинг уровня радиации в зоне отчуждения по признакам всплесков – практически невозможны без него.

"Сейчас невозможно предоставить достоверную информацию, находится ли оборудование в рабочем состоянии или нет, потому что нет программного обеспечения. Россияне не смогут им пользоваться, потому что ПО уникальное, сделанное специально для наших устройств", - заметил Безпалый.

Сотрудники ЧАЭС скептически отнеслись к тому, что чиновники Росатома вывезли из Чернобыля программное обеспечение или оборудование для своих целей.

По их словам, россияне в любом случае знали бы, что они не могут его использовать, и потому вероятным объяснением было то, что уничтожение было каким-то наказанием.

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Другая возможность, по их словам, заключалась в том, что российские ядерные чиновники начали верить кремлевской пропаганде накануне вторжения, ложно утверждавшей, что Украина работает с западными государствами над разработкой ядерного оружия.

В настоящее время на ЧАЭС работают над лучшими планами эвакуации на случай нового вторжения.

По словам Крамаренко, реальная опасность связана с лесными пожарами с приближающимся летом. Все оборудование, которое они могли бы использовать для борьбы с ними, украли или стало непригодным для использования.